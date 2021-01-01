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01 Oca 2021 - 19:07- Gündem G: 01 Oca 2021 - 19:13

2 ilçe yarın elektirksiz kalacak

SEDAŞ, planlı elektrik kesinti listesini açıkladı. Yarın (cumartes) Başiskele ve Gebze'de elektrik kesintisi yaşanacak
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BAŞİSKELE

01.00-03.00 saatleri arasında 

Mahmutpaşa Mah., D-130 Karayolu Cd, D-130 Yan Yol Cd., Kanalyolu Cd. Vezirçiftliği Mah., Akbaş Sk. Ali Aygün Sk. Başyiğit Cd. D-130 Yan Yol Cd Gedik Sk. Köroğlu Cd. Seyid Cd. aradenizliler, Akkol Sk Ali İslam Dere Sk Irmak Sk Korhan Sk Öncü Sk Mehmetağa, Başyiğit Cd Ovacık, 320. Sk. 9. Sk Akik Sk Alaca Sk Ali İslam Başyiğit Cd Ezgi Sk Gafur Sk Hacı İsmailoğlu Sk Havadar Sk Kullar Cd Köşe Sk Mimar Sk Nazar Sk Salim Dervişoğlu Cd Samandere Köyü İç Yolu Selçuk Sk Trabzon Sk Yeni Yol Cd Yirmibeş Sk Üçüncü Sk İnbeylihayriye Yolu Sk.Yeni Yol Cd Yirmibeş Sk Üçüncü Sk İnbeylihayriye Yolu Sk.

01.00-04.00 saatleri arasında

Karadenizliler Mah., Fakülte Cd. Hacı İdris Sk. Vezirçiftliği 01.00-05.00 saatleri arasında Ali Aygün Sk. Bahar Sk. Bağın Sk. Buhara Sk. Fakülte Cd. Güldeste Sk. Hicaz Sk. Köroğlu Cd. Serçe Sk. Ulucami Cd. Yalkım Sk. İnanç Sk

GEBZE

Abdi İpekçi, 1548. Sk. 1549. Sk. İstasyon Mah., 1403/1. Sk

# Gebze

01 Oca 2021 - 19:07 - Gündem

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