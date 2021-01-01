2 ilçe yarın elektirksiz kalacak

BAŞİSKELE
01.00-03.00 saatleri arasında
Mahmutpaşa Mah., D-130 Karayolu Cd, D-130 Yan Yol Cd., Kanalyolu Cd. Vezirçiftliği Mah., Akbaş Sk. Ali Aygün Sk. Başyiğit Cd. D-130 Yan Yol Cd Gedik Sk. Köroğlu Cd. Seyid Cd. aradenizliler, Akkol Sk Ali İslam Dere Sk Irmak Sk Korhan Sk Öncü Sk Mehmetağa, Başyiğit Cd Ovacık, 320. Sk. 9. Sk Akik Sk Alaca Sk Ali İslam Başyiğit Cd Ezgi Sk Gafur Sk Hacı İsmailoğlu Sk Havadar Sk Kullar Cd Köşe Sk Mimar Sk Nazar Sk Salim Dervişoğlu Cd Samandere Köyü İç Yolu Selçuk Sk Trabzon Sk Yeni Yol Cd Yirmibeş Sk Üçüncü Sk İnbeylihayriye Yolu Sk.Yeni Yol Cd Yirmibeş Sk Üçüncü Sk İnbeylihayriye Yolu Sk.
01.00-04.00 saatleri arasında
Karadenizliler Mah., Fakülte Cd. Hacı İdris Sk. Vezirçiftliği 01.00-05.00 saatleri arasında Ali Aygün Sk. Bahar Sk. Bağın Sk. Buhara Sk. Fakülte Cd. Güldeste Sk. Hicaz Sk. Köroğlu Cd. Serçe Sk. Ulucami Cd. Yalkım Sk. İnanç Sk
GEBZE
Abdi İpekçi, 1548. Sk. 1549. Sk. İstasyon Mah., 1403/1. Sk
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.