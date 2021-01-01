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01 Oca 2021 - 19:22- Asayiş G: 01 Oca 2021 - 19:25

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gebze'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Kaza, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi 548 Sokak ile 552 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında kuryelik yapan Alper K. idaresindeki 34 CLG 771 plakalı motosiklet ile balık almak için dışarıya çıkan Bekir Ö. (19) yönetimindeki 41 AGJ 912 yönetiminde hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinden yapıldı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli kuryenin anayolda seyir halinde olduğu, hafif ticari aracın ana yola girmek girmeye çalıştığı sırada çarpışmanın meydana geldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, motosiklet sürücüsü kazanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı gören vatandaşların ise kuryenin yardımına koştuğu görülüyor.

# Gebze, yardım

01 Oca 2021 - 19:22 - Asayiş

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