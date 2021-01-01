Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Oca 2021 - 19:41- Gündem G: 01 Oca 2021 - 19:43

İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı

Feridun Özbay Caddesi esnafının mağduriyet yaşaması üzerine anında harekete geçen İzmit Belediyesi yeni yılın ilk gününde doğal taş zemin çalışmalarına başladı

mask

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmalarına ilk olarak Feridun Özbay Caddesi’nde başladı. Esnafın zeminden dolayı mağduriyet yaşaması üzerine harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi’nde altyapı çalışmalarının yapılacağı süreçte Feridun Özbay’da yapımına başlanan doğal taş zemin çalışması ile zamandan tasarruf edecek. 

YERİNDE İNCELEDİ

Sokağa çıkma yasağında çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafı ve vatandaşı mağdur etmeden titizlikle çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Alana giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Günün büyük bir kısmını Feridun Özbay Sokakta geçiren Başkan Hürriyet, zemin çalışmasının aşamalı olarak ve esnaf mağdur olmadan en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Sokaktan sökülen taşların ziyan olmayacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, gerekli yerlerde kullanılmak üzere taşların depoda saklanacağını belirtti.

# İzmit

01 Oca 2021 - 19:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
41 sanat Hamza bebeğe ışık oluyor mask
41 sanat Hamza bebeğe ışık oluyor
İzmit Belediyesi, yazıcıları kiralamak yerine satın alarak tasarruf etti mask
İzmit Belediyesi, yazıcıları kiralamak yerine satın alarak tasarruf etti
Yeni yıla grevdeki işçiler ile girdiler mask
Yeni yıla grevdeki işçiler ile girdiler
Seka Tünel üstünde çalışma   mask
Seka Tünel üstünde çalışma  
Salgın döneminde kadınlara çevrimiçi diyetisyen hizmeti   mask
Salgın döneminde kadınlara çevrimiçi diyetisyen hizmeti  
Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma   mask
Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma  
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
Esnafın suyu elinde kaldı mask
Esnafın suyu elinde kaldı
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı! mask
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı!
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi! mask
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GALERİ

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı mask
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı mask
Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi mask
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu mask
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü mask
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı mask
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL