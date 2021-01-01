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01 Oca 2021 - 20:19- Gündem G: 01 Oca 2021 - 20:25

Bakan Koca açıkladı! Mutasyonlu virüs Türkiye'de

Sağlık Bakanı Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu. Durumun kontrol altına alındığını aktaran Bakan Koca, "İngiltere’den yurda girişler tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında şunları belirtti:

  • Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. 
  • Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.
  •  İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir.
  • Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. 
  • Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

01 Oca 2021 - 20:19 - Gündem

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