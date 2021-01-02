Koray: Bize inanmaya devam edin

Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olduklarını belirten Koray şu ifadelere yer verdi: Sezonun ilk yarısı biraz sıkıntılı geçti. Takım olarak inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Çalışıyor, çabalıyoruz. Yeni hocamız geldi. Takıma renk katacaktır. Birlikte iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Derince olarak iyi futbolculardan kurulu bir takımız ve maçlarda pozisyonlara da giriyoruz. Final sorunu yaşadığımız doğru. Futbol bu. Olmayınca olmuyor. Biraz şans da lazım.
CANLARINI YAKACAĞIZ
Yönetimimiz de hocamız da bunun farkında. Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Bu sezon da başarılı olacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Sezonun ilk yarıda rakiplerimizi tanıdık. Onlar da bizi tanıyor. Öne geçtiğimiz maçlarda yakalandık. Bu kez aynı hataları yapmayacağız ve rakiplerimizin canını yakacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.