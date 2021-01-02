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02 Oca 2021 - 09:49- Spor G: 02 Oca 2021 - 09:50

Koray: Bize inanmaya devam edin

Belediye Derincespor’un başarılı stoperlerinden Koray Baykara sezonun ikinci yarısında rakiplerinin canını yakacaklarını belirtti ve taraftarın kendilerine inanmaya devam etmesini istedi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olduklarını belirten Koray şu ifadelere yer verdi: Sezonun ilk yarısı biraz sıkıntılı geçti. Takım olarak inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Çalışıyor, çabalıyoruz. Yeni hocamız geldi. Takıma renk katacaktır. Birlikte iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Derince olarak iyi futbolculardan kurulu bir takımız ve maçlarda pozisyonlara da giriyoruz. Final sorunu yaşadığımız doğru. Futbol bu. Olmayınca olmuyor. Biraz şans da lazım.

CANLARINI YAKACAĞIZ

Yönetimimiz de hocamız da bunun farkında. Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Bu sezon da başarılı olacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Sezonun ilk yarıda rakiplerimizi tanıdık. Onlar da bizi tanıyor. Öne geçtiğimiz maçlarda yakalandık. Bu kez aynı hataları yapmayacağız ve rakiplerimizin canını yakacağız.
# Derince

02 Oca 2021 - 09:49 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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