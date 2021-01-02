İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.25'te, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yerin 6,82 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok ilçesinden hissedildi.