Kovid-19 tedbirlerine uymayan 414 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 659 iş yeri denetlendi, 12 bin 816 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, maske takmayan 41, yasaklı yerlerde sigara içen 13, sokağa çıkma yasağına uymayan 335, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 23 kişi ile tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.