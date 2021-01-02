Kovid-19 tedbirlerine uymayan 414 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 659 iş yeri denetlendi, 12 bin 816 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, maske takmayan 41, yasaklı yerlerde sigara içen 13, sokağa çıkma yasağına uymayan 335, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 23 kişi ile tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.