İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda; 3 adet tüfek, 3 adet tabanca, 776 adet fişek, yaklaşık 2 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.