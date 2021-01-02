Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan İzmitli fotoğraf sanatçısı Bedri Akçay (54) evde tedavisi devam ederken fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Bir süredir İzmit SEKA Devlet Hastanesinde tedavi gören Akçay’ın durumu önceki akşam daha da ağırlaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akçay’ın cenazesi Orhaniye Köyünde toprağa verildi. 1964 İzmit doğumlu olan Bedri Akçay, gençlik yıllarında hobi olarak başladığı Fotoğraf sanatında, her geçen gün kendisini daha da geliştirerek devam etti. Tıbbi tahlil laboratuvarından emekli olduktan sonra da çalışmalarına profesyonel olarak devam etti. Genellikle farklı illerde doğa fotoğrafları çeken Akçay, pek çok yarışmada da derece elde etti. Nuri AKÇAHARMAN
02 Oca 2021 - 15:48- Gündem Güncelleme: 02 Oca 2021 - 15:50
Ünlü fotoğraf sanatçısı koronaya yenildi
İzmitli ünlü fotoğrafçı Bedri Akçay, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
02 Oca 2021 - 15:48 - Gündem Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.