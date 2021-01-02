Ünlü fotoğraf sanatçısı koronaya yenildi

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan İzmitli fotoğraf sanatçısı Bedri Akçay (54) evde tedavisi devam ederken fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Bir süredir İzmit SEKA Devlet Hastanesinde tedavi gören Akçay’ın durumu önceki akşam daha da ağırlaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akçay’ın cenazesi Orhaniye Köyünde toprağa verildi. 1964 İzmit doğumlu olan Bedri Akçay, gençlik yıllarında hobi olarak başladığı Fotoğraf sanatında, her geçen gün kendisini daha da geliştirerek devam etti. Tıbbi tahlil laboratuvarından emekli olduktan sonra da çalışmalarına profesyonel olarak devam etti. Genellikle farklı illerde doğa fotoğrafları çeken Akçay, pek çok yarışmada da derece elde etti. Nuri AKÇAHARMAN