Kısıtlamada 422 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 1 Ocak günü yapılan kontrollerde 659 iş yeri denetlenirken 12 bin 816 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 2 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 41 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 13 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 335 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 23 şahsa ve 1 iş yerine ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yerine olmak üzere toplam 422 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 877 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 50 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 927 araç kontrol edildi.