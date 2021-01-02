Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ersin Yazıcı, eşi ve 4 çocuğundan 2'sinde koronavirüs tespit edilince geçtiğimiz hafta Covid19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Vali Yazıcı, karantinaya girdi. Valilik konağında karantina sürecini geçiren Yazıcı ile eşi ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu, tedavilerine evde devam edildiği öğrenildi. Vali Yazıcı'ya 10 günlük karantina süresi sonunda yeniden PCR testi yapılacağı belirtildi.
02 Oca 2021 - 16:29- Gündem Güncelleme: 02 Oca 2021 - 16:32
Ersin Yazıcı koronavirüse yakalandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ersin Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.