Ersin Yazıcı koronavirüse yakalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ersin Yazıcı, eşi ve 4 çocuğundan 2'sinde koronavirüs tespit edilince geçtiğimiz hafta Covid19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Vali Yazıcı, karantinaya girdi. Valilik konağında karantina sürecini geçiren Yazıcı ile eşi ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu, tedavilerine evde devam edildiği öğrenildi. Vali Yazıcı'ya 10 günlük karantina süresi sonunda yeniden PCR testi yapılacağı belirtildi.