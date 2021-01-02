Ensar Vakfı, nispet yapar gibi CHP'lileri Pembe Köşk'e davet etti!

Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi, yeni yeri İzmit Hacıhasan Mahallesi’nde Tarihi Pembe Köşk’te ilk toplantısını Hacı Hasan Mahallesi sakinleri, bölge esnafı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptı. Ziyarete gelen konuklara vakfın amacı ve faaliyetleri anlatıldı. Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Vakfın, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" vermeyi amaçladığı, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlediği belirtildi. Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, siyasi görüş ayırt etmeden herkese faaliyet alanları içinde hizmet verdiklerini, amaçlarının din, ahlak ve değerler eğitimi vermek olduğunu belirterek, “Bizleri ziyarete gelen konuklarımıza, vakfımız hakkında bilgi aktarma şansı veren değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Bizlerin kimseyle kavga ya da çekişme içinde olmamız mümkün değil. Amacımız gençlerinize dini ve ilmi eğitimlerinde destek olmak ve eğitimlerinin aksamadan devam etmesini sağlamaktır.

"CHP'Lİ ARKADAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ"

Herkes vakfımızın çalışmaları hakkında bilgi alabilir. CHP’li arkadaşlardan bazıları burada olmamıza tepkili olabilir. Ama onları da vakfımıza davet ediyoruz. Birbirimizi daha yakından tanıma şansını kendimize tanımalıyız. Bizler mahallemize değer katmak, bu tarihi yapıları bir köşede çürümeye bırakmak yerine yaşayan yerler haline getirmek istiyoruz. Bu konuda bizlere destek olan, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan mahalle sakinlerimize, esnafımıza ve gönül elçilerine teşekkür ediyoruz” dedi.