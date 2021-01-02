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02 Oca 2021 - 17:35- Asayiş G: 02 Oca 2021 - 17:45

Kedinin kulaklarını kesip sokağa attılar!

Kartepe'de kulaklarının bir kısmı kesilmiş halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Tedavisi tamamlanana kadar kediyi sahiplenen Serhan Yılmaz, “Tekrar böyle bir caniliğe maruz kalmaması için elimden geleni yapacağım” dedi. 

Demirören Haber Ajansı
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Kartepe Ataevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çalışan Serhan Yılmaz, önceki gün kafe önüne gelen kediye mama verdi. Kedinin mamayı yediği sırada kulaklarındaki yarayı gören Yılmaz, önce bunun hastalıktan kaynaklanabileceğini düşündü. Daha sonra kedinin kulaklarında kanama olduğunu fark etti. Yılmaz, kediyi veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrollerde kedinin bir kulağının jilet ya da makas gibi kesici bir aletle kesildiği diğer kulağında da yara olduğu belirlendi. Serhan Yılmaz, kediyi, tedavisi tamamlanıp güvenli bir yuva bulunana kadar sahipleneceğini söyledi. 

‘İLK ÖNCE HASTALIK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK’ 

Kedinin kulaklarının kesilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Serhan Yılmaz, “Çalıştığımız mekanın önüne gelen bir kediye mama verirken kulaklarının yaradan dolayı kabuk bağladığını gördük. İlk önce bunun bir kedi hastalığı olan beyaz kulak hastalığı olabileceğini düşündük. Daha sonra kulağından kanamanın devam ettiğini görünce veterinere götürmek istedik. Veterinere götürdük, orada veterinerin kedinin kulaklarının kesilmiş olduğunu söyledi. Bu bizi derinden üzdü, biz bir hastalık olduğuna inanmıştık, böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedik. Kesilmiş olma ihtimali çok kötü bir şey. Böyle bir şey yapıldıysa da Allah yapanları ıslah etsin" dedi. 

'TEKRAR BÖYLE BİR CANİLİĞE MARUZ KALMAMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’ 

Kedinin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Serhan Yılmaz, “Veterinerde kulağına pansuman yapıldı kanın durması için. Şu anda burada himayemiz altında, bu süreci güvenli bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Kedinin hala aşıları ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi bittikten sonra kendisi için en güvenli yerin neresi olacağını gerek hay

van koruma dernekleri gerekse kendi çevremizle karar vereceğiz. Tekrar böyle bir caniliğe maruz kalmaması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. 

HAYVAN DERNEKLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği ise konuyla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

# Kocaeli

02 Oca 2021 - 17:35 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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