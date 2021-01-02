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02 Oca 2021 - 17:48- Gündem G: 02 Oca 2021 - 17:53

Çin aşısı için gönüllü olan doktorlar açıklandı!

Koronavirüse karşı Çin aşısına gönüllü olan doktorda tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştuğu tespit edildi. Şaşırtan sonucun ardından, açıklamalarda bulunan Doç. Dr. İlyas Yolbaş, "İki doz aşıyla büyük ihtimalle yeterli seviyede antikor olacak ve hastalığa karşı koruyacaktır." ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır'da Sinovac firmasının CoronaVac aşısının tek dozu uygulanan Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ın yapılan testinde yeterli düzeyde antikor oluştuğu tespit edildi. Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarında gönüllü yer alan Doç. Dr. Yolbaş, bir ay önce aşı yaptırdı. Tek doz uygulanan aşıdan 3 hafta sonra test yaptıran Yolbaş'ta, koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli düzeyde antikor oluştuğu belirlendi. DÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Sinovac firmasının CoronaVac aşısını yaptıranlarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti. Şu anda hem dünyada hem de ülkede Kovid-19'un en pik noktasının yaşandığına dikkati çeken Tekin, ölümlerin ve yoğun bakıma yatan hasta sayısının arttığını söyledi.

"YA AŞILAR OLACAK YA DA VİRÜS MUTASYON GEÇİRECEK"

Bu sürecin böyle ilerlemesiyle aşıların daha çok gündemde yer aldığına değinen Tekin, salgının bitmesinin iki temel faktörünün bulunduğunu dile getirerek, "Ya aşılar olacak ya da virüs mutasyon geçirecek. Durum böyle olunca aşıların önemi arttı. Daha hızlı şekilde aşılama gerektiği konuları ön plana çıktı. Şu anda dünyada şirketler aşı çalışmaları yapıyor. 4 ya da 5 şirketin çalışması onay safhasına geldi. Bu süreç bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.

 "İNSANLAR ÖN YARGISIZ VE HIZLI BİR ŞEKİLDE AŞILANMALI"

Önümüzdeki günlerde ülkede aşılamanın başlayacağını aktaran Tekin, salgından kurtulmanın yönteminin aşı olduğunu, aşının hastalığın ağır geçmesini ve bulaşmasını engelleyeceğini, bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Tekin, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde hangi aşı gelirse gelsin toplum olarak önyargısız aşı olunması gerektiğini bildirerek aşılamayla salgın sürecinin hızlı şekilde atlatılması gerektiğini dile getirdi.

Aşılarla ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunu, yan etkileri, sıkıntıları ve olumsuzluklar olabileceğine dair haberlerin yer aldığını anımsatan Tekin, aşıların binlerce yıldır birçok hastalığa karşı insanları koruduğunu, aşılarla ilgili herhangi bir olumsuz durum olmadığını ve insanların rahat şekilde yaptırabileceklerini kaydetti.

Tekin, hastanelerinden Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ın da gönüllü olarak tek doz aşı olduğuna işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:"Aşıdan sonra antikor düzeyinin koruyucu seviyesine ulaştığını gördük. Tek doz aşı bile koruyuculuk sağladı. İki doz aşı zaten bu durumda öneriliyor. Bu iki doz aşıyla büyük ihtimalle yeterli seviyede antikor olacak ve hastalığa karşı koruyacaktır. Halkımız tedbirlere devam etsin. Önümüzdeki aylarda aşılamanın hızlanmasıyla toplumun büyük kesiminde risk faktörü sağlık çalışanları, ileri yaş ve toplu merkezlerde çalışanların aşılanmasıyla büyük ihtimalle pandemide de kırılma yaşanacağını düşünüyoruz."

"MUTLAKA AŞI YAPTIRIN"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş ise gönüllü olarak bir ay önce aşı yaptırdığını, aşının ciddi bir yan etkisini görmediğini söyledi. "Tek doz aşı yapıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor testi yaptırdım ve yeterli düzeyde antikor oluşturduğunu gördük." diyen Yolbaş, aşıyı hiçbir endişe duymadan yaptırdığını aktardı.

"SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bütün aşıların güvenli olduğunu dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti: "Risk gurubundaysanız Sağlık Bakanlığı önerileri dahilinde mutlaka aşı yaptırın. Kesinlikle vatandaşlar aşılara güvenmemezlik gibi durumlara girmesin. Kovid-19 kişilerde ciddi hasar bırakabiliyor. Bazen kişiler ölebiliyor. Bu nedenle risk almamak için herkese Kovid-19 aşısı yapmalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz, bu konuda herhangi bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum."

# çocuk

02 Oca 2021 - 17:48 - Gündem

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