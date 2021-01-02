İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yeni yılda iktidardan güzel haberler beklediğini belirterek çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden,"Yeni yılda güzel haberler bekliyorum İktidar’dan. Doğalgaz faturaları ne kadar azalacak? Elektriğe indirim yapılacak mı? Vatandaşın gıda erişiminde çektiği sıkıntıya dair bir çözümleri var mı? EBA ile eğitimde tableti olmayan, interneti olmayan öğrenciler için ne yapacaklar? Emekliler nefes almakta zorluk çekiyor. Aldıkları ücret, asgari ücretin çok altında. Bir de aralarında yıllardır çözülmeyen ücret eşitsizliğine sebep olan intibak meselesi var. Bunu çözecek mi İktidar 2021 yılında?Üniversiteden mezun olduğu halde, iş bulamadığı için hala anne babasından cep harçlığı olan genç kardeşlerimiz konusunda 2021’de neler düşünüyor iktidarımız?" dedi.
02 Oca 2021 - 18:35- Siyaset Güncelleme: 02 Oca 2021 - 18:36
Türkkan'dan iktidara soru yağmuru
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yönelik paylaşımlarda bulundu.
# Kocaeli
02 Oca 2021 - 18:35 - Siyaset Yazdır
Muhabir Dilara Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.