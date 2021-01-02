Türkkan'dan iktidara soru yağmuru

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yeni yılda iktidardan güzel haberler beklediğini belirterek çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden,"Yeni yılda güzel haberler bekliyorum İktidar’dan. Doğalgaz faturaları ne kadar azalacak? Elektriğe indirim yapılacak mı? Vatandaşın gıda erişiminde çektiği sıkıntıya dair bir çözümleri var mı? EBA ile eğitimde tableti olmayan, interneti olmayan öğrenciler için ne yapacaklar? Emekliler nefes almakta zorluk çekiyor. Aldıkları ücret, asgari ücretin çok altında. Bir de aralarında yıllardır çözülmeyen ücret eşitsizliğine sebep olan intibak meselesi var. Bunu çözecek mi İktidar 2021 yılında?Üniversiteden mezun olduğu halde, iş bulamadığı için hala anne babasından cep harçlığı olan genç kardeşlerimiz konusunda 2021’de neler düşünüyor iktidarımız?" dedi.