Sağlık Bakanlığı, 2 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" dedi.
02 Oca 2021 - 19:13- Gündem Güncelleme: 02 Oca 2021 - 19:18
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Sağlık Bakanlığı'nın güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 713 hastayla birlikte 11 bin 180 yeni vaka tespit edilirken 202 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.