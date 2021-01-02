Eğitim camiası yasta! Tevfik Özmen hayatını kaybetti

Gebze’de uzun yıllar eğitim camiasının içinde olan, Gebze’nin ilk milli eğitim müdürlerinden Mehmet Tevfik Özmen 94 yaşında vefat etti. Gebze Verem Savaş Derneği Başkanı olan Özmen’in cenazesi bugün Gebze Osman Yılmaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.