Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Oca 2021 - 09:45- Gündem G: 03 Oca 2021 - 10:03

Kocaeli İtfaiyesi’ne dev kompleks yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi’ne yakışır idari bina ve eğitim alanı inşasına başladı.

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Kocaeli İtfaiyesi her geçen gün büyüyerek gücüne güç katıyor. Kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları inşa edilerek itfaiyenin olaylara zamanında hızlı müdahale etmesi amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kez Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na idari bina ve eğitim alanı kazandırıyor.

KOCAELİ ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ YANINDA

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa edilen müfreze binasının ardından Büyükşehir, büyüyen Kocaeli’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na yeni bir alan kazandırıyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

JET GROUT İMALATLARINA BAŞLANDI

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan idari bina ve eğitim alanı için Jet Grout imalatlarına başlandı. 469 adet Jet Grout kolonu tamamlandıktan sonra uygun malzeme ile dolgu yapılarak temel betonu dökülecek. Altyapı imalatları devam eden çalışma kapsamında alanda bulunan kuleler taşınacak.

20 BİN 630 METREKARELİK ALANDA

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

İdari Bina'da zemin katta; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve WC'ler bulunacak. 1. Normal katta ise; Başkan Odası, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, Müdür Odaları, Mescitler ve WC'ler yer alacak.

EĞİTİM ALANINDA YOK YOK

Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak.

# eğitim, Kocaeli, Büyükşehir, Spor

03 Oca 2021 - 09:45 - Gündem

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