MHP Derince'den anlamlı ziyaretler

2021 yılına girilen ilk günlerde yoğun bir mesai harcayan Derince Emniyet Müdürlüğü ve Derince ilçe Karakolunda görevli polisleri ziyaret eden MHP Derince teşkilatı, ilçe başkanı Zeki Omurca önderliğinde anlamlı bir ziyarette bulundular. Görev başındaki polislere moral veren ve kolaylıklar dileyen MHP'li yöneticiler her daim polis teşkilatının yanında olduklarını belirttiler. Bu ziyaretten çok memnun olan görevli personellerde teşekkürlerini sundular