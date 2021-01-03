SMA hastası Hamza bebeğe destek olmak için Akmeşe de el ele verdi

İzmitli bebek Hamza'ya destek olmak adına Akmeşe Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Demiray ve Başkan yardımcıları; Umut Temel, Umutcan Turgun önderliğinde başlatılan bağış gecesinde derneğin instagram sayfası üzerinden yaptıkları canlı yayında telefon bağlantıları ve duyarlı Akmeşe halkının katılımlarıyla 65 bin TL yardım topladılar.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

"Hamza bebeğimize bir nebzede olsa yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere! " diyen dernek yöneticileri ve Akmeşe halkı dernek olarak yaptıkları yayına katılıp Hamza'ya nefes ol kampanyasında desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerini sundular. Ulaşamadıkları ve sonradan yardımda bulunmak isteyenler için Hamza'nın ailesine ait paylaştıkları hesap bilgilerinden yardımların ulaştırılabileceğini de belirttiler.

Kuveyt Türk Katılım Bankası

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ARZU AKTAŞ - Anneannesi

‼️ AÇIKLAMA "KISMINA HAMZA'YA NEFES OL" YAZINIZ ‼️