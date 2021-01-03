Memur ve emekli için büyük gün yarın! Maaşlar zamlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02
Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
ENFLASYON FARKI ALACAKLAR
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
EMEKLİLERİN GÖZÜ 4 OCAK'TA
12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.