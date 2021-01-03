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03 Oca 2021 - 10:31- Gündem G: 03 Oca 2021 - 10:36

Memur ve emekli için büyük gün yarın! Maaşlar zamlanacak

Memur ve emeklilerin gözü aralık ayı enflasyon oranında. Yarın saat 10.00'da açıklanacak veriyle milyonların maaşına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

ENFLASYON FARKI ALACAKLAR

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ 4 OCAK'TA

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

03 Oca 2021 - 10:31 - Gündem

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