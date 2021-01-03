Bunun adı: tam bir mucize

Kocaelispor’un tarihine tanıklık etmiş Baç’taki bina yeşil siyahlı kulübün hizmetine sunuluyor. Binanın Kocaelispor’un hizmetine verileceğine kesin gözü ile bakılıyor. Herkesin “Satıldı” dediği umut vermediği Baç’taki bina mucizesinin fikir babası ise yöneticilerden İsmail Araç’tan başkası değil.

ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA HACİZLİ DOSYA VAR

Kocaelisporumuzun yıllardır başkan ve yöneticilerin işgüzarlıkları nedeni ile borç batağına saplanmış ve üzerinde ne var yok haczedilmişti. Yeşil siyahlıların hacze maruz kalan demirbaşlarından birisi de Baç’takibinasıydı. “Kocaelisporluyum” diyen çok sayıda taraftarın da kulübün böyle bir binasının olduğundan bile haberinin bile olmaması düşündürücü.

NASUT KAYALI: UTANIYORUM

Bu binanın altında halıcı bulunuyor. Yıllar önce Kocaelispor’un kurucularından, tarihe altın harflerle yazılan merhum Nasut Kayalı’nınspor mağazası halıcının yerinde bulunurdu. Kocaelispor’un kuruluşuna şahitlik yapmış bina için Nasut Kayalı “Burası benim ilk göz ağrım. Kocaelispor’un kurulduğunda burada tarihi toplantılar yapmıştık. Şimdi her yanı hacizlerle sarılı. Baksana şuna evlat, çürüyor. Buradan her geçtiğimde utancımdan kafamı kaldıramıyorum” dediği binadır.

PROJE ÜRETTİ

Tarihi binanın üzerinde çok sayıda alacaklının haczi vardı ve binadan umut kesilmişti. Park Line firmasına olan borç nedeniyle mahkemelik olan binanın satılması gündemdeydi. Kocaelispor’un yöneticilerinden İsmail Araç bina ile ilgili bir proje üretti ve projesini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile paylaştı. Büyükakın da projeye olumlu baktı ve hukuk kuruluna talimat vererek çalışmalara hemen başlandı.

SÜREÇ ÇOK İYİ İLERLİYOR

İsmail Araç’ın bu süreçteki en önemli destekçileri bir önceki dönemin yöneticilerinden, yeni dönemin ise denetim kurulu üyelerinden Özlem Feyziğolu ve Büyükşehir’in hukuk kurulu ve tabii ki Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’ydu. Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi,hayli zahmetli geçen günlerin ardından önce bina üzerindeki satışkararını kaldırıldı.31 Aralık 2020’dekimahkemenin ardından ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Sosyal donatı merkezi” adı altında binayı revize edeceğini beyan edip binayı üzerine aldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Satışın gerçekleşmesi için bina kamulaştırılacak. Satış için bir süreç var. Birkaç gün içinde keşif yapılacak ve binanın rayiç bedeli belirlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin bina için yaklaşık 3.5-4 milyon lira bandında bir rakama “Tamam” diyerek icra dairesine bu parayı ödemesi bekleniyor. Bu para eski alacaklı dosyalara gidecek.Çünkü bina üzerinde çok sayıda hacizli dosya var.Sıralı alacaklı listesiise icra müdürlüğünde bulunuyor.



HEYECANLANDIRAN GELİŞME

İsmail Araç’ın farklı bir girişimi daha olacak. Bu girişim son derece anlamlı. Büyükşehir’in binanın satışı için ödeyeceği paranın, ilk olarak geçmişte Kocaelispor’a hizmet etmiş emekçi personele verilmesi ile ilgili bir düşünce söz konusu. Resmiyette işin aslı nedir ne değildir tam olarak bilinmiyor. Hukukçularla bu konuya derinlemesine bakılacak ve emsal olan bir Danıştay ya da Yargıtay kararı olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılacak. Yıllardır emeklerinin karşılığını bekleyen eski personel de heyecanlanmaya başladı.



Ayrı çerçeve içine

1 TAŞLA 4 KUŞ!

Bu gelişmelerin ardından 1 taşla 4 kuş vuruluyor.

1- Kocaelispor’un Baç’taki tarihi binası icralık olmaktan kurtuldu.

2- Büyükşehir’in kamulaştırıp üzerine aldığı bina için vereceği para ile yeşil siyahlı kulüp yaklaşık 4 milyon liralık bir kamburdan sıyrılıyor. Parkomat ya da Park Line alacakları da bunun içinde.

3- Emekçi personelin bu paradan haklarını almaları için yapılacak olan girişimin olumlu olacağına inanılıyor.

4- Büyükşehir’in baştan aşağıya yenileyeceği binayı Kocaelispor’a vereceğini ve Kocaelispor’un yeni kulüp binasının İzmit’in tam göbeğinde olma ihtimali hayli yüksek.



HELAL OLSUN

Bu konunun fikir babası İsmail Araç son yönetim toplantısına katılmamıştı. Araç gazetemize

yaptığı açıklamada Baç’taki binanın akıbetini beklediğini söyledi. Araç bu dava ile ilgili olarak “Benim için önemli. Üzerinde uzun süredir çalışıyorum. İnşallah bina ile ilgili iyi haberler alacaksınız” ifadesini kullanmıştı. Ve o iyi haberler geldi ve son durumu kamuya duyurduk. Dava sonunda ise kazanan Kocaelispor oldu!



ORHAN GÖRSEN’E ÇOK BÜYÜK DESTEK VERDİ

Eski başkanlardan ve futbolculardan Orhan Görsen, Kocaelispor’un kapanmaması için eski takım arkadaşlarından bir grup ile hareket etti ve yeşil siyahlıların ikinci kez üzerindeki zinciri kıran isim oldu. İlk zincir Muammer Çelik zamanında kırılmıştı. Görsen, tarihi genel kurul öncesi kritik toplantılarını ve buluşmalarını İsmail Araç’ın İzmit çarşı içindeki bürosunda yaptı. İsmail Araç ise Görsen’i sürekli yönlendirdi, o’na akıl verdi.



BUGÜNÜN KOCAELİSPOR SEVİCİLERİ

2011’deki tarihi genel kurula katılanüye sayısı sadece ve sadece 63’tü!O günkü genel kurulun Kocaelispor’un kurtuluşu için atılan en önemli adımlardan birisi olduğu idrak edilemiyordu. Körfez Futbol Kulübü’ne geçiş yapılmış, birkaç yıl önce olduğu gibi Kocaelispor itibarsızlaştırılarak yok edilmeye çalışılmıştı! Bugünün Kocaelispor sevicileri, en zor zamanlarında kim bilir o günlerde nerelerdeydi!



ASLA YOK SAYILMAMALI

Bu kritik eşiğin aşılmasında da İsmail Araç’ın fonksiyonu oldukça fazla. Araç net bir adamdır, dümdüzdür. Kocaelispor’un kaydında olmayan hiçbir kalem onun umurumda değildir. Böylesi bir karakter, akil bir beyin Kocaelispor’un menfaati için olmalıdır, olmak zorundadır. Araç’ın elinden Mali Asbaşkanlığın alınmasına bir anlam verilemiyor. İsmail Araç gerçeğinin, aklının ve duruşunun bu kulüp içinde var olmasını gerekiyor.