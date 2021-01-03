Güneri Çürüksulu hayatını kaybetti

Ömerağa Mahallesi sakinlerinden, Semiha Çürüksulu’nun eşi, Osman ve Ömer Çürüksulu'nun babaları, Haluk Ercan ve Haldun Ercan’ın enişteleri, kentimizde uzun yıllar akaryakıt ve nakliye ticareti ile yapan Güneri Çürüksulu (80) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (4 Ocak 2021) saat 14:00’de Hendek’te bulunan aile kabristanına defnedilecek.