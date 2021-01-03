Korona savaşçılarının bir günü

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele son hızla devam ediyor. Koronavirüs savaşında en büyük mücadele şüphesiz sağlık ekipleri tarafından veriliyor. Pandemi sürecinin ilk günlerin itibaren ailelerinde ve çocuklarından uzakta olan sağlık çalışanları, virüs ile mücadele kapsamında kapı kapı gezerek hastalarla ilgileniyor. Virüse yakalananların evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastaya temas edenlerin de temas ettiklerini bularak virüsün yayılmasına karşı ciddi bir gayret sarf ediyor.

EKİPLER VİRÜSÜN PEŞİNDE

Kocaeli’de görev yapan filyasyon ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında görevlerine devam etti. Kocaeli Gazetesi, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin geçirdiği bir günü yerinde gözlemledi. Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine verilen koruyucu kıyafetleri giyen filyasyon ekipleri taktıkları maske ve koruyucu siperlikler ile kimi zaman nefes almakta zorlandı. Ekipler, test sonucu pozitif çıkan hastaların adreslerine ulaşıp genel durumlarını değerlendirdikten sonra hastalara hastalık süreci hakkında bilgiler verdi. Testi pozitif çıkan hastalara ilaçları poşet içinde teslim edilirken bilgilendirme broşürleri de veren Filyasyon ekipleri, pozitif hastanın temaslılarını bularak izolasyonlarını sağlayıp virüsün yayılımını önlemek için iz sürmeye devam etti. İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir başka ekip ise belirti göstermeye başlayan temaslı hastaların bizzat evine giderek Covid testini gerçekleştirdi.

“MASKELER OKSİJENSİZ BIRAKIYOR”

Filyasyon ekibinde görev yapan Ezgi Demir çalışmaları ile ilgili yaptığı konuşmada, “Öncelikle filyasyonda ki amacımız hastalarımıza pozitif vakalarımız en hızlı şekilde ulaşmak, onları izole etmek ve temaslıları tespit edip onları da izole etmek. Eğer bu temaslılardan semptomları olan varsa onlarından numune almak. Bunun dışındaki hastalarımız tedaisi başlanmamışsa tedavilerine başlamak. Karşılaştığımız sorunlar var, özellikle kıyafet ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gördüğünüz maskeler bizi oksijensiz bırakabiliyorlar. Katları çıkarken nefes nefese kaldığımız oluyor. Bazen vatandaşlarımızdan bazı olumsuz dönüşler olabiliyor. Bunları da doğru diyalog ile çözmeye çalışıyoruz. Çok güzel tepkilerle de karşılaşıyoruz. Çok dua alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyorlar. Çay kahve içmeye yemek yemeye çağıran oluyor” dedi.

“FİLYASYON GEREKTİĞİNDE 400 EKİP OLACAK”

Kocaeli’de bulunan filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve virüsün ilimizdeki son durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yaklaşık bir yıldır tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de sağlık çalışanlarını amansız bir mücadele içinde olduklarını ifade etti. El birliği ile koronavirüs illetinin üstesinden gelmeyi başardığımızı ifade eden Sağlık Müdürü Pehlevan, Ekim ve Kasım aylarından sonra Kocaeli de dahil olmak üzere vakalarda artış olduğunu ifade etti. Alınan tedbirler sonrası vaka sayılarının azaldığını ifade eden Pehlevan, “Mücadelenin en önemli faktörlerinden biri filyasyon ekipleri. Araç sayısını 80’lerden 200’lere kadar çıkardık. Filyasyon ekip sayısını da gerektiğinde 400 olacak şekilde organize ettik. Bu arkadaşlarımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemine düşen bütün pozitif ve temaslı vakaları tek tek arayarak evlerinde ziyaret ediyor. Hastaların genel durumları kontrol ediliyor, ilaçları veriliyor, hangi durumlarda hastaneye başvuracakları, hangi durumlarda 112’yi arayacakları konusunda bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.

“GÜN İÇİNDE SONUÇ VEREBİLECEK DURUMDAYIZ”

Filyasyon ekiplerini hastalara sürekli bilgi verdiğini ifade eden Pehlevan, hastaların ilaç teminin de sağlandığını ifade etti. Temaslı ve belirti gösteren kişilerin evlerden de testinin yapıldığını ifade eden Pehlevan, “Alınan numuneler gün içinde sonuçlandırılıyor. PCR tahlil kapasitemiz 4 katına çıktı. Günlük 20 bin test yapabilecek kapasiteye erişmiş durumdayız. Testlerimizi şuanda 3 tane hastaneye paylaştırdık. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli halk Sağlığı Laboratuvarı. Kocaeli Devlet Hastanesi Bünyesinde yapılandırıyoruz. Testlerde herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak. Gün içinde testlerin sonucunu verebilecek durumdayız” dedi.

“VAKA SAYISINDA CİDDİ DÜŞME VAR”

Sözlerine devam eden Pehlevan, “Bu süreç içinde özellikle testlerin, filyasyon ekiplerinin hızlı çalışması ve çok hızlı bir şekilde hastalarımızı kontrol etmeleri ve tabii ki tedbirlerin neticesinde vaka sayısında ciddi oranda düşme gözlemledik. Bunlar sahadaki çalışmalar, bir yandan da hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde yatak kapasitesini ciddi şekilde arttırdık. Solunum Cihazı kapasitesi son 2 ayda 200’ün üzerinde arttı. Dolayısıyla en yoğun olduğu dönemde bile hastalarımızın yoğun bakım sorunu olmadı. Bütün hastaneler acil vakalara bakarken, diğer yandan da Covid hastalarını tedavi etme sürecine girdiler. Şuanda da yoğun bakım yoğunluğunda da ciddi oranda düşmeler söz konusu. Asla rehavet kapılmamamız lazım. Son hasta taburcu olana kadar, son hasta ülkemizden gidene kadar kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HASTANEYE YATIŞ ORANINI İNANILMAZ DÜŞÜRÜYOR”

İstatistiklere göre en fazla pozitif vakanın 20-40 yaş aralığında görüldüğünü ifade eden Pehlevan, yoğun bakımdaki hastaların yaş aralığının daha yüksek olduğunu hatırlattı. Filyasyon ekipleri tarafından verilen ilaçlara yönelik olan spekülasyonlar ile ilgili de konuşan Pehlevan, “Verilen ilaçların tam ve düzenli kullanılması çok önemli. Özellikle kulaktan doğma bilgilerle ilaç kullanmanın bazı sakıncalara yol açtığı söyleniyor. Asla söz konusu değildir. Tam ve zamanında kullanılması hastaneye yatış oranını inanılmaz düşürüyor. Bulguların çok hafif geçmesine neden oluyor. Hastaneye gitse bile yoğun bakıma girme ihtimalini düşürüyor” dedi.