Kısıtlamada 224 kişiye para cezası!

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 2 Ocak günü yapılan kontrollerde 787 iş yeri denetlenirken 10 bin 799 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 1 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 39 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 9 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 169 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa olmak üzere toplam 224 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 115 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 212 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 28 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 240 araç kontrol edildi.