Kocaeli'de koronadan 3 ölüm!

Fikri Tokgöz vefat etti

İzmit Körfez Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Fikri Tokgöz (76) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Fikri Tokgöz’ün cenazesi Sevindikli Mezarlığında toprağa verildi.

Naşide Usta vefat etti

Kartepe Ataşehir Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Cevdet Usta’nın eşi Naşide Usta (87) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Naşide Usta’nın cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

Veyis Uzun vefat etti

Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden Seka’dan emekli Veyis Uzun (71) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Veyis Uzun’un cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.