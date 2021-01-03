Kocaeli'de koronadan 3 ölüm!

Fikri Tokgöz vefat etti
İzmit Körfez Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Fikri Tokgöz (76) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Fikri Tokgöz’ün cenazesi Sevindikli Mezarlığında toprağa verildi.
Naşide Usta vefat etti
Kartepe Ataşehir Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Cevdet Usta’nın eşi Naşide Usta (87) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Naşide Usta’nın cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
Veyis Uzun vefat etti
Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden Seka’dan emekli Veyis Uzun (71) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Veyis Uzun’un cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.