Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!

KARAMÜRSEL
09.00-09.30 saatleri arası
SAFİYE KÖYÜ , SAFİYE MAH. , SAFİYE MERKEZ MEVKİİ SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH. , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.
09.00-17.00 saatleri arası
SAFİYE MAH. , SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV SULUDERE KÖYÜ , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH. , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.
16.30-17.00 saatleri arası
SAFİYE KÖYÜ , SAFİYE MAH. , SAFİYE MERKEZ MEVKİİ SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH. , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.
İZMİT
09.00-17.00 saatleri arası
HAKANİYE MAH. , HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KAYNARCA KÖYÜ , KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER KAYNARCA MAH. , ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞENTEPE MEVKİİ ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER KULMAHMUT KÖYÜ , AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER KULMAHMUT MAH. , AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER SÜVERLER KÖYÜ , SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SÜVERLER MAH. , SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ÇAĞIRGAN KÖYÜ , ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
KARTEPE
10.00-11.00 saatleri arası
DUMLUPINAR MAH. , DARI SK. GÖKYÜZÜ SK. GÜLDEREN SK. HEMŞİRE SK. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD. ERTUĞRUL MAH. , AKINCI SK. ALTINDAĞ CD. ALTINER SK. DAMLAR SK. DERGAH SK. DOĞANLAR. SK. ERSİN SK. GENÇ SK. GÖKBUDAK SK. GÜVENLİ SK. GÜZELKENT SK. HAZERAN SK. HEKİM SK. HEMŞİRE SK. HİRA SK. IŞILAY SK. KALKANDERE SK. KARAKİRAZ SK. KAYGUSUZ SK. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. NEŞEM SK. NİŞANCI SK. OĞUZ SK. TİMUR SK. YEMENİ SK. YENİGÜN SK. İLÇE SK. İMREN SK. FATİH , DİCLE CD.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.