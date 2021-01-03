Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Oca 2021 - 16:10- Gündem G: 03 Oca 2021 - 16:15

Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!

Kocaeli’de 3 ilçede SEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (4 Ocak Pazartesi) elektrikler kesilecek
mask

KARAMÜRSEL

09.00-09.30 saatleri arası

SAFİYE KÖYÜ , SAFİYE MAH. , SAFİYE MERKEZ MEVKİİ SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH. , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

09.00-17.00 saatleri arası

SAFİYE MAH. , SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV SULUDERE KÖYÜ , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH. , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

16.30-17.00 saatleri arası

SAFİYE KÖYÜ , SAFİYE MAH. , SAFİYE MERKEZ MEVKİİ SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULUDERE MAH. , SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

İZMİT

09.00-17.00 saatleri arası

HAKANİYE MAH. , HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KAYNARCA KÖYÜ , KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER KAYNARCA MAH. , ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞENTEPE MEVKİİ ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER KULMAHMUT KÖYÜ , AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER KULMAHMUT MAH. , AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER SÜVERLER KÖYÜ , SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SÜVERLER MAH. , SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ÇAĞIRGAN KÖYÜ , ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER

KARTEPE

10.00-11.00 saatleri arası

DUMLUPINAR MAH. , DARI SK. GÖKYÜZÜ SK. GÜLDEREN SK. HEMŞİRE SK. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD. ERTUĞRUL MAH. , AKINCI SK. ALTINDAĞ CD. ALTINER SK. DAMLAR SK. DERGAH SK. DOĞANLAR. SK. ERSİN SK. GENÇ SK. GÖKBUDAK SK. GÜVENLİ SK. GÜZELKENT SK. HAZERAN SK. HEKİM SK. HEMŞİRE SK. HİRA SK. IŞILAY SK. KALKANDERE SK. KARAKİRAZ SK. KAYGUSUZ SK. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. NEŞEM SK. NİŞANCI SK. OĞUZ SK. TİMUR SK. YEMENİ SK. YENİGÜN SK. İLÇE SK. İMREN SK. FATİH , DİCLE CD.

# İzmit

03 Oca 2021 - 16:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özlü, personelinin yüzünü yine güldürdü mask
Özlü, personelinin yüzünü yine güldürdü
Cevher Dudayev Parkı  için ihale gerçekleştirildi mask
Cevher Dudayev Parkı  için ihale gerçekleştirildi
KOTO’nun okulu artık  kendini finanse edebilecek  mask
KOTO’nun okulu artık  kendini finanse edebilecek 
Kocaeli Adil Paylaşım Derneği Uganda’ya yardım elini uzattı   mask
Kocaeli Adil Paylaşım Derneği Uganda’ya yardım elini uzattı  
Bu nasıl kış böyle! Havalar daha da ısınacak mask
Bu nasıl kış böyle! Havalar daha da ısınacak
MHP Derince'den anlamlı ziyaretler mask
MHP Derince'den anlamlı ziyaretler
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı mask
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı
2021 AKP'ye istifa getirdi! "Goodbye Ak Parti" mask
2021 AKP'ye istifa getirdi! "Goodbye Ak Parti"
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Mehmet İpşiroğlu koronavirüse yenik düştü mask
Mehmet İpşiroğlu koronavirüse yenik düştü
2 ilçe bugelektirksiz kalacak mask
2 ilçe bugelektirksiz kalacak

GALERİ

Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın mask
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkent fatihi! “1-3” mask
Başkent fatihi! “1-3”
Hurda minibüs alevlere teslim oldu mask
Hurda minibüs alevlere teslim oldu
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı mask
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL