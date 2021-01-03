"Bu mutasyon can sıkacak gibi duruyor"

İngiltere'de ortaya çıkan yeni bir Covid-19 mutasyonunun, mevcut virüsten yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, İngiltere'deki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“6-17 ARASI ÇOCUKLARDA DA SAYILAR YÜKSELDİ”

İngiltere’de 5 yaş ve altındaki çocukların hastane yatış sayılarının arttığına dikkat çeken Başer, “Ayrıca 6-17 arası çocuklarda da sayılar yükseldi. Okullardaki yaygın temas mı, yoksa yeni varyanta mı bağlı olduğu tartışılıyor” dedi.

“BASKIN VİRÜS ROLÜNÜ ÜSTLENME İHTİMALİ ENDİŞE YARATIYOR”

Başer, sosyal medya paylaşımının altında vatandaşlardan gelen yorum ve sorulara da yanıt verdi.

Başer, bir sosyal medya kullanıcısının “Hocam Allah aşkına İngiltere’de neler oluyor? Bu sadece İngiltere’de mi yoksa diğer ülkelerde de var, daha yansımadı mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tüm ülkelere yayılıp kısa sürede baskın virüs rolünü üstlenme ihtimali endişe yaratıyor…”

“HER ŞEY KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA”

Bir başka kullanıcı ise Başer'e, “Komplo teorilerine ne kadar inanırsınız bilmem ama The Economist'in son kapağında ağzı maskeli çocuk resmi vardı ve yorumlayanlar bunu virüsün çocuklarda etkili olacağına yormuştu. Şimdi bu gerçek oluyor. Olacaklar önceden belli mi? Neler oluyor?” diye sorusunu sordu.

Başer ise, “Artık her şey kontrolden çıkmış durumda ve bu yeni varyant çok şeye gebe!” diye yanıtladı.