Derince ile Doğancan’ın ipleri kopuyor!

Takımdan ayrılmak istediğini kulüp idarecilerine sunan Doğancan ile yapılan konuşma sonrasında da futbolcunun karşılıklı anlaşarak ayrılmak istediğini sürdürdüğü belirtildi. Bunun üzerine futbolcuya teşekkür edilmesine karar verildi. Doğancan’ı, sezon başında Belediye Derincespor’da teknik direktörlük yapan ve ardından Buca 1928 ile anlaşan Uğur Balcıoğlu’nun istediği biliniyordu. Balcıoğlu, Doğancan ile Darıca Gençlerbirliği’nde de çalışmıştı.