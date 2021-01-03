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03 Oca 2021 - 16:42- Spor G: 03 Oca 2021 - 16:43

Derince ile Doğancan’ın ipleri kopuyor!

Belediye Derincespor, bu sezon anlaşan etkili orta saha oyuncusu Doğancan Aynacı ile yollarını ayırıyor.
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Takımdan ayrılmak istediğini kulüp idarecilerine sunan Doğancan ile yapılan konuşma sonrasında da futbolcunun karşılıklı anlaşarak ayrılmak istediğini sürdürdüğü belirtildi. Bunun üzerine futbolcuya teşekkür edilmesine karar verildi. Doğancan’ı, sezon başında Belediye Derincespor’da teknik direktörlük yapan ve ardından Buca 1928 ile anlaşan Uğur Balcıoğlu’nun istediği biliniyordu. Balcıoğlu, Doğancan ile Darıca Gençlerbirliği’nde de çalışmıştı.

03 Oca 2021 - 16:42 - Spor

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