Gümüşhanespor’un nefesi yetmedi! “2-3”

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 52. dakikasında ilk golü bulan taraf Gümüşhanespor adına Sercan Kaya’ydı. 65’te Maraş ekibi penaltı kazandı ve Yakup Zorlu penaltıdan attığı golle skora beraberliği getirdi. (1-1) Normal sürede bitime 10 dakika İsmet Kavuştu’nun golü ile deplasmandaki Kahramanmaraşspor 2-1 öne geçti. Uzatma anlarında İbrahim Koca Kahramanmaraşspor adına 1 gol daha buldu durumu 3-1’e getirdi.
GÜNDOĞDU ÜZÜLDÜ
90+5. dakikada Gümüşhanespor’da ilk golün sahibi Sercan Kaya’nın penaltıdan attığı gol sadece skoru değiştirdi ve Kahraramanmaraşspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden Galip Gündoğdu’nun çalıştırdığı Gümüşhanespor’u 3-2 yendi. Kritik galibiyetin ardından Kahramanmaraş puanını 20’ye çıkardı ve 10. sıraya yükseldi. Gümüşhanespor ise 17 maç sonunda 6 puan ile 18. sırada kaldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.