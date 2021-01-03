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03 Oca 2021 - 17:24- Spor G: 03 Oca 2021 - 17:25

Gümüşhanespor’un nefesi yetmedi! “2-3”

6 Ocak Çarşamba Kocaelispor’u konuk edecek olan Gümüşhanespor erteleme maçında Kahramanmaraşspor’a 3-2 mağlup oldu.

Erdem ÖVÜÇ
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İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 52. dakikasında ilk golü bulan taraf Gümüşhanespor adına Sercan Kaya’ydı. 65’te Maraş ekibi penaltı kazandı ve Yakup Zorlu penaltıdan attığı golle skora beraberliği getirdi. (1-1) Normal sürede bitime 10 dakika İsmet Kavuştu’nun golü ile deplasmandaki Kahramanmaraşspor 2-1 öne geçti. Uzatma anlarında İbrahim Koca Kahramanmaraşspor adına 1 gol daha buldu durumu 3-1’e getirdi.

GÜNDOĞDU ÜZÜLDÜ

90+5. dakikada Gümüşhanespor’da ilk golün sahibi Sercan Kaya’nın penaltıdan attığı gol sadece skoru değiştirdi ve Kahraramanmaraşspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden Galip Gündoğdu’nun çalıştırdığı Gümüşhanespor’u 3-2 yendi. Kritik galibiyetin ardından Kahramanmaraş puanını 20’ye çıkardı ve 10. sıraya yükseldi. Gümüşhanespor ise 17 maç sonunda 6 puan ile 18. sırada kaldı.
# Maç

03 Oca 2021 - 17:24 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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