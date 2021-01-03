Hürriyet’ten, 1991-92 şampiyonlarına anlamlı hediye

Başkan Hürriyet, Kocaelispor ambleminin yer aldığı ‘Gülümse İzmit Şampiyonuz’ yazılı atkı, forma, maske, anahtarlık ve şapkadan oluşan hediye setini, takımla birlikte şampiyonluk yaşayan isimlere göndermeye devam ediyor. Şampiyonluk hediyeleri yaşamını İstanbul Gaziosmanpaşa’da sürdüren Şerif Hasanoğlu’na ulaştı. 1991-92 yılının şampiyon kadrosunda sol bek olarak görev yapan Hasanoğlu, kendisini hatırlayan Başkan Hürriyet’e teşekkür edip, tüm Kocaelispor camiasına selam söyledi.
KOCAELİSPOR’UN KALBİMDE HER ZAMAN AYRI BİR YERİ OLACAK
Başkan Hürriyet’in anlamlı hediyelerini, yine 1991-92 sezonunda elde edilen şampiyonlukta takımın kadrosunda yer alan ‘Koeman Kadir’ lakaplı Kadir Sünnetçiler de aldı. Edirne’de yaşayan Koeman Kadir, “Bizlere o günlerde yaşadıklarımızı tekrar hissettiren İzmit Belediyesi ve Fatma Başkan’a çok teşekkür ederim. Kocaeli’nin ve Kocaelispor’un kalbimde her zaman ayrı bir yeri olacak.” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.