Vefat ve vaka sayıları kritik eşiğin altına düştü!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 515'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 488'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 241 bin 912'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829'a, ağır hasta sayısı ise 3612'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"UZUN BİR ARADAN SONRA VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.