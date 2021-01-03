Olay, saat 17.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi I.R.I. evde yalnız olduğu sırada koridorda bulunan barfiks demirine çarşafla kendini astı. Eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı halde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, I.R.I.’nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından I.R.I.’nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
03 Oca 2021 - 20:44- Asayiş Güncelleme: 03 Oca 2021 - 20:47
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Gebze'de, üniversite öğrencisi I.R.I. (21) evde tek başına olduğu sırada kendini koridordaki barfiks demirine çarşafla asarak yaşamına son verdi.
# Gebze
03 Oca 2021 - 20:44 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.