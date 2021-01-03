Sosyal medya SMA'lı çocuklar için harekete geçti!

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı bildirilen üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter'da "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya siyasilerin yanı sıra birçok ünlü isim destek verdi.
KAMPANYAYA DESTEK VEREN ÜNLÜ İSİMLER
Oyuncu Fırat Tanış, müzisyen İlkay Akkaya'nın paylaşımını alıntılayarak, "Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın" notuyla takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını istedi. Sanatçı Aylin Aslım, Yasemin Göksu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Muharrem İnce de kampanyaya destek verdi.
ZOR BİR KARAR OLMAMALI
Oyuncu Kerem Bürsin, Twitter hesabından kampanyaya destek vererek, "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!! (Zor bir karar olmamalı) #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin" paylaşımında bulundu.
CEM YILMAZ DA DESTEK VERDİ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, SMA hastaları için başlatılan kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımında "Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2-3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli Piyango için bundan güzel bir öneri olamaz, gelin yapın bu iyiliği" ifadelerini kullandı.
KAMPANYAYA DESTEK VEREN SİYASİ İSİMLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: SMA hastası çocuklarımız için hükümet harekete geçmeli, hastalığın tedavisi için acilen kaynak sağlanmalı. Milli Piyango'nun 75 Milyon TL'lik ikramiyesi de Varlık Fonu'na aktarılmak yerine SMA tedavisi için kullanılmalı. #smahastalarınınsesiniduy
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hükûmete sesleniyoruz, bakın SMA hastası çocuklarımıza destek için hazır bir kaynak var; Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin #Smahastalarınınsesiniduy
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.