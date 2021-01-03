Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 Oca 2021 - 22:02- Gündem G: 03 Oca 2021 - 22:11

Sosyal medya SMA'lı çocuklar için harekete geçti!

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya magazin ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim destek verdi.

mask

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı bildirilen üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin sosyal medyada kampanya başlatıldı. Twitter'da "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya siyasilerin yanı sıra birçok ünlü isim destek verdi.

KAMPANYAYA DESTEK VEREN ÜNLÜ İSİMLER

Oyuncu Fırat Tanış, müzisyen İlkay Akkaya'nın paylaşımını alıntılayarak, "Varlık fonuna aktarılan 75 milyon SMA hastası çocuklar için kullanılsın" notuyla takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını istedi. Sanatçı Aylin Aslım, Yasemin Göksu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi isimlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Muharrem İnce de kampanyaya destek verdi.

ZOR BİR KARAR OLMAMALI

Oyuncu Kerem Bürsin, Twitter hesabından kampanyaya destek vererek, "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!! (Zor bir karar olmamalı) #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin" paylaşımında bulundu.

CEM YILMAZ DA DESTEK VERDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, SMA hastaları için başlatılan kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımında "Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2-3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli Piyango için bundan güzel bir öneri olamaz, gelin yapın bu iyiliği" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA DESTEK VEREN SİYASİ İSİMLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: SMA hastası çocuklarımız için hükümet harekete geçmeli, hastalığın tedavisi için acilen kaynak sağlanmalı. Milli Piyango'nun 75 Milyon TL'lik ikramiyesi de Varlık Fonu'na aktarılmak yerine SMA tedavisi için kullanılmalı. #smahastalarınınsesiniduy

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hükûmete sesleniyoruz, bakın SMA hastası çocuklarımıza destek için hazır bir kaynak var; Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın! #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin #Smahastalarınınsesiniduy

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın!

# Kocaeli, Büyükşehir, İstanbul, yardım, destek

03 Oca 2021 - 22:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Sezer tarihi yapının duvarına taş yerleştirdi mask
Başkan Sezer tarihi yapının duvarına taş yerleştirdi
Korona savaşçılarının bir günü mask
Korona savaşçılarının bir günü
Özlü, personelinin yüzünü yine güldürdü mask
Özlü, personelinin yüzünü yine güldürdü
Cevher Dudayev Parkı  için ihale gerçekleştirildi mask
Cevher Dudayev Parkı  için ihale gerçekleştirildi
KOTO’nun okulu artık  kendini finanse edebilecek  mask
KOTO’nun okulu artık  kendini finanse edebilecek 
Kocaeli Adil Paylaşım Derneği Uganda’ya yardım elini uzattı   mask
Kocaeli Adil Paylaşım Derneği Uganda’ya yardım elini uzattı  
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı mask
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı
2021 AKP'ye istifa getirdi! "Goodbye Ak Parti" mask
2021 AKP'ye istifa getirdi! "Goodbye Ak Parti"
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü

GALERİ

Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın mask
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkent fatihi! “1-3” mask
Başkent fatihi! “1-3”
Hurda minibüs alevlere teslim oldu mask
Hurda minibüs alevlere teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL