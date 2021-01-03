İş yerine pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesinde bulunan bir iş yerine gelen 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeklerle rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateşle iş yerindeki E.A. (25) isimli kişi dizinden yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında yaralı E.A. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan E.A’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelilerin E.A. ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenildi.