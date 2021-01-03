Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesinde bulunan bir iş yerine gelen 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeklerle rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateşle iş yerindeki E.A. (25) isimli kişi dizinden yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında yaralı E.A. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan E.A’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelilerin E.A. ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenildi.
03 Oca 2021 - 22:14- Gündem Güncelleme: 03 Oca 2021 - 22:15
İş yerine pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Körfez Hacı Osman Mahallesinde bulunan bir iş yerine gelen şüpheliler iş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.