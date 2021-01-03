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03 Oca 2021 - 23:27- Spor G: 03 Oca 2021 - 23:28

Sarıyer ikinci sıraya yükseldi! “1-3”

Kocaelispor’un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup’ta erteleme maçında Sancaktepespor, Sarıyer’i konuk etti. Sezon başından beri maddi krizle boğuşan ve dağı...

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup’ta erteleme maçında Sancaktepespor, Sarıyer’i konuk etti. Sezon başından beri maddi krizle boğuşan ve dağılan Sancaktepespor, Sarıyer’e de direnemedi. İki İstanbul takımı arasındaki mücadeleyi Sarıyer 3-1 kazanırken goller Bertul Kocabaş (2) ve sezon öncesinde Kocaelispor ile antrenmanlara çıkan Mahmut Bilir’den geldi. Sancaktepe’nin tek sayısını ise Mehmet Dingil kaydetti. Bu galibiyetle Sarıyer puanını 34’e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Sancaktepe ise 21 puanda kaldı.
# İstanbul

03 Oca 2021 - 23:27 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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