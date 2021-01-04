Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Oca 2021 - 00:01- Asayiş G: 04 Oca 2021 - 00:04

Yakıt almak isterken 2 metrelik duvardan düştü

Körfez Şirinyalı mevkisinde yakıtı biten aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gitmek isterken yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvardan TEM otoyolun diğer yönüne düşen kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan kendi aracı ile İstanbul yönünde seyir halinde olan Yusuf Altan’ın aracında yakıt bitince Körfez Şirinyalı mevkisindeki cebe aracını çekerek karşı yöndeki akaryakıt istasyonundan bidonla yakıt almak üzere yola çıktı. TEM otoyolundan karşından karşıya geçmek isteyen Altan, yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı fark edemeyerek aşağıya düştü. Altan’ın düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Altan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Körfez, Derince, eğitim, İstanbul

04 Oca 2021 - 00:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2021’in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi mask
2021’in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi
Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı mask
Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kedinin kulaklarını kesip sokağa attılar! mask
Kedinin kulaklarını kesip sokağa attılar!
Kısıtlamada 422 kişiye para cezası mask
Kısıtlamada 422 kişiye para cezası
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı mask
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! 3 genç ölü bulundu mask
Türkiye bu olayı konuşuyor! 3 genç ölü bulundu
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı mask
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk günü attı
2021 AKP'ye istifa getirdi! "Goodbye Ak Parti" mask
2021 AKP'ye istifa getirdi! "Goodbye Ak Parti"

GALERİ

Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın mask
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkent fatihi! “1-3” mask
Başkent fatihi! “1-3”
Hurda minibüs alevlere teslim oldu mask
Hurda minibüs alevlere teslim oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL