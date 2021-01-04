Yakıt almak isterken 2 metrelik duvardan düştü

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan kendi aracı ile İstanbul yönünde seyir halinde olan Yusuf Altan’ın aracında yakıt bitince Körfez Şirinyalı mevkisindeki cebe aracını çekerek karşı yöndeki akaryakıt istasyonundan bidonla yakıt almak üzere yola çıktı. TEM otoyolundan karşından karşıya geçmek isteyen Altan, yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı fark edemeyerek aşağıya düştü. Altan’ın düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Altan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.