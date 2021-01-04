Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan kendi aracı ile İstanbul yönünde seyir halinde olan Yusuf Altan’ın aracında yakıt bitince Körfez Şirinyalı mevkisindeki cebe aracını çekerek karşı yöndeki akaryakıt istasyonundan bidonla yakıt almak üzere yola çıktı. TEM otoyolundan karşından karşıya geçmek isteyen Altan, yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı fark edemeyerek aşağıya düştü. Altan’ın düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Altan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
04 Oca 2021 - 00:01- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2021 - 00:04
Yakıt almak isterken 2 metrelik duvardan düştü
Körfez Şirinyalı mevkisinde yakıtı biten aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gitmek isterken yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvardan TEM otoyolun diğer yönüne düşen kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.