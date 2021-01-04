İşte bu iyi olmadı! “91-82”

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediyespor hücumda zorlanarak başladı. Kübra ve Elif’in kaçırdığı şutlara karşın Wheeler ile ayakta durmaya çalışan İzmit ekibi ilk 10 dakikayı 22-15 geride tamamladı. Mavi yeşilliler ikinci çeyreğe iyi başladı. Özellikle Egle ile sayılar bulan İzmit, Kelsey Mitchell’i tutmakta zorlandı. Hakemlerin saçma sapan düdüklerinin yanında Dos Santos’un faul problemi yaşaması ile fark yine açıldı ve Elazığ temsilcisi soyunma odasına 43-37 önde girdi.

18-8’LİK SERİ CAN YAKTI

3. çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Bu 10 dakikada Wheeler yine devredeydi ve bu oyuncu üzerinden üst üste sayılar bulan İzmit Belediyespor, 23. dakikada 50-50 ile beraberliği yakaladı. Ancak sonraki 7 dakikada rakibin 18-8’lik serisine engel olamayan İzmit Belediyespor son çeyreğe 10 sayı farkla 68-58 geride girdi.

POTA ALTINI NEDENSE DÜŞÜNMEDİK

Son çeyrekte özellikle savunmada hayret edici hatalar yapan İzmit Belediyespor’da forvetler de gününde değildi. Wheeler ile ayakta kalmaya çalışan mavi yeşilliler pota altını düşünmedi ve Egle’den yeteri kadar faydalanamadı. Dış savunmada da rakibini seyreden 1 ve numaradaki oyuncular Elazığ’ın dışarıdaki üretimine bir şey yapamayınca İzmit Belediyespor maçı 91-82’lik skorla kaybetti.

ERICA YALNIZ KALDI!

İzmit Belediyespor’da direnen tek isim Wheeler’di. Son 3 maçın takımı adına en etkili ismi olan Amerikalı basketbolcu 32 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt ile müthiş bir performans ortaya koydu. Yalnız kalan Wheeler’e Egle 14, Dos Santos 13, Milica 10, Kübra, Elif, Gülşah ve Aysu 3’er, Miray da 1 sayılık destek verse de bu üretimler galibiyeti getirmedi. Ev sahibi ekibin üç yabancısı Mitchell ve Jelena 23’er, Emma da 21 sayı olmak üzere toplam 67 sayı buldu.

FORVETLER ÇEMBER DAĞITTI!

Elazığ’da ayrıca İzmit Belediyespor’un eski sporcusu Gamze Takmaz ikisi can yakan üçlük olmak üzere 12, Nuran 6, Nika ve Serra da 3 sayı ile oynadı. İzmit ekibinde forvetler bu maçta da ıska rekorunu geliştirdi. Milica, Gülşah ve Elif sadece 20’de 5 ile oynadı ve çember kırdı! Oyun kurucular başta Kübra ile az süre alan Miray ve Aysu da yerinde sayınca Elazığ deplasmanından galibiyetin çıkması mümkün olmadı. İzmit Belediyespor, 9 Ocak’ta ligin galibiyetsiz tek takımı Samsun Canik Belediyespor’u konuk edecek.