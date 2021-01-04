Evinde kendini asarak intihar etti

Edinilen bilgilere göre, Mustafapaşa Mahallesi 713 Sokak’ta bulunan bir evde yaşayan V.D’den (40) uzun bir süre haber alamayan bir arkadaşı evine gitti. Arkadaşının kapıyı açmaması üzerine eve giren şahıs, V.D.’yi kendini asmış halde buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri V.D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. V.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.