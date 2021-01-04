Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı 5 köyü birbirine bağlıyor  

İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını şehir merkezindeki gibi konforlu ve güvenli hale getiriyor. İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan, araç trafiğinin oldukça fazla olduğu 2 bin 650 metre Orhaniye- Kozluca yolunda asfalt serimi yapıldı.
3 BİN 750 TON ASFALT SERİLDİ
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt serimi yaptı. Asfaltlama öncesi yolda iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yaptı. Pmt serilmesinin ardından 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 750 ton asfalt serimi yapıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.