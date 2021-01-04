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04 Oca 2021 - 12:18- Gündem G: 04 Oca 2021 - 12:21

Kandıralı yüzücüler bu havuzda yetişecek  

Kandıra’da yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda yoğun çalışma devam ediyor  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da yapılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışmalar sürüyor. Kocaeli’nin tatil bölgelerini bünyesinde barındıran Kandıra’ya kazandırılacak havuzla ilçenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.

TERAS SERAMİK İMALATLARI TAMAMLANDI

Kandıra Çarşı Mahallesi’nde inşa edilen havuzun teras seramik imalatları tamamlandı. Kandıra’da yüzme sporunun gelişmesine katkı sunacak havuzun zemin kat mermer imalatları, mekanik imalatlar, elektrik imalatları, çevre duvar imalatları, asma tavan imalatları, kompozit imalatları, doğrama ve kapı imalatları eşgüdümlü olarak devam ediyor. Toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor.

 YARI OLİMPİK VE ÇOCUK HAVUZ

Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 Adet Soyunma Odası ve wc’ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

 HAVUZLAR ÇOĞALIYOR

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı beşe çıkacak. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da yeni hizmete giren tesisler arasında yer alıyor. Karamürsel, Kartepe ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları da devam ediyor. Olimpik Yüzme Havuzu ise Gebze şehir merkezinde hizmet veriyor.

# Körfez, Kocaeli, Büyükşehir, Gebze, çocuk

04 Oca 2021 - 12:18 - Gündem

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