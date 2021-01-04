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04 Oca 2021 - 12:35- Gündem G: 04 Oca 2021 - 12:41

Ünlü’nün rüşvet davası hala başlamadı

MHP İl Binasında çekildiği iddia edilen rüşvet videosunun üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen dava henüz başlamadı. Son olarak 2. Asliye Mahkemesinde görülmesi beklenen dava Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Yaklaşık 2 aydır Ağır Ceza Mahkemesinde incelenen dosyada henüz duruşma tarihi belirlenmedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün rüşvet aldığı iddialarının yer aldığı video 2019 yılının aralık ayında gündeme bomba gibi düşmüştü. Belediye tarafından kapatılma kararı gönderilen otelinin bir süre daha açık kalabilmesi için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin TL verdiğini iddia eden Bahadır Bostancı isimli bir vatandaş rüşvet vermesine rağmen otelinin yine de kapatıldığını öne sürmüştü. Otelin kapatılması sonrası İl Başkanı Ünlü’ye verdiği parayı geri isteyen Bostancı parasını geri alamayınca para trafiğinin konuşulduğu görüşmeleri videoya çekerek servis etmişti.

VİDEO İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ MONTAJ ÇIKMADI

Skandal olayın patlak vermesinden sonra videonun montaj olduğu iddia edilmiş ancak sonrasında fatura İl Sekreteri İzzet Erdem’e kesilmişti. İzzet Erdem görüntülerin gündem olması sonrası görevinden alınırken, Ünlü partisi tarafından aklanarak yeniden il başkanı seçildi. Bu süre içerisinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında olaya ilgili açılan davanın iddianamesi hazırlanmış ve iddianamede videonun montaj olmadığı, İzzet Erdem’in Aydın Ünlü’yü zora sokacak ifadeleri olduğu ve Ünlü’nün dolandırıcılıkla suçlandığı yer aldı.

1 YILDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İl Başkanı Ünlü olayın FETÖ tarafından kurgulandığını ve montajlandığını iddia etmesine rağmen mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede görüntülerin montaj olmadığı ifadeleri yer almıştı. Dolandırıcılık suçu ile yargılanan Ünlü ve diğer sanıklar için Cumhuriyet Savcısı, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede müşteki olarak yer alan Bahadır Bostancı’nın o günkü ifadelerini yineledi. Dosya kapsamında ayrıca tanık olarak avukat Havva K.’nin dinlendiği, Bahadır Bostancı ve eşinin avukatı olduğu, karşılıklı olarak 30 bin TL karşılığında avukatlık sözleşmesi yaptıklarını söylediği belirtildi. Yine avukat Havva K.’nin yürütmeyi durdurmak için dava açtığı da iddianamede yer aldı.

ÜNLÜ VE ERDEMİN İFADELERİ ÇELİŞTİ

İddianamede yer alan beyanlara göre; MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ifadesinde Bahadır Bostancı ile makam odasında bir araya geldiğini ancak kendisiyle herhangi bir iletişime geçmediğini, aralarında para transferinin gerçekleşmediğini söylediği belirtildi. MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in ise beyanlarında Bahadır Bostancı’nın iddialarını doğrular nitelikte ifade verdiği görüldü. İddianamede İzzet Erdem’in ifadesinde Bostancı çiftinin ruhsat konusunda partiye gelerek yardımcı olunması için müracaat ettiğini, sonrasında ise İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte görüşmeler yaptıklarını, masada bir poşet olduğunu ancak içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği de yer aldı.

2. ASLİYEDEN AĞIR CEZAYA

İddianamenin sonuç kısmında ise Bahadır Bostancı’nın otelinin kapanmaması için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP İl Sekreteri İzzet Erdem’in baştan beri kurgu içinde fikir ve eylem birliği halinde hareket ederek 30 bin TL para aldıkları ve parayı geri iade etmeyerek haksız maddi menfaat temin ettiklerinin anlaşıldığı ifadeleri yer aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın, Ünlü ve Erdem’in dolandırıcılık suçlamasıyla dosyanın kabul edilmesine karar verdiği belirtildi. 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüşmesi kararlaştırılan davada, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve eski İl Sekreteri İzzet Erdem sanık olarak yargılanacaktı. Herkes mahkeme gününü beklerken geçtiğimiz Kasım ayında flaş bir gelişme yaşanmış, Mahkeme, Ünlü ve Erdem’in rüşvet davasının suç vasfının nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiği yönünde karar vererek dosyayı nöbetçi ağır ceza ağır ceza mahkemesine gönderdi.

DOSYA 2 AYDIR İNCELENİYOR

Dosya içeriği nedeni ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyası yaklaşık 2 aydır inceleme aşamasında. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından henüz kabul edilmeyen dava dosyasının inceleme sürecinin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylanması sonrası dava ile ilgili yeniden iddianame yazılarak dava tarihi belirlenecek. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilirse Ünlü ve Erdem 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak.

# Kocaeli

04 Oca 2021 - 12:35 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Kocaelili1 - Yönetimde olan partiye ve mensuplarına ceza çıkmaması pekte yadırganmaz zaten normal de olğan şeyler bunlar . dava başlasın ceza meza çıkmaz yani

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 12:51
01

Aslı - Aydın ünlü yüzünden partimizin adını söyleyemiyoruz. Onurlu olsa istifa ederdi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 12:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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