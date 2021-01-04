Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde bulunak mazot tankı, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 5 tonluk mazot tankı alev alev yanarken, ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
04 Oca 2021 - 12:41- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2021 - 12:44
Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı
Kartepe'de çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.