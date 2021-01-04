Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde bulunak mazot tankı, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 5 tonluk mazot tankı alev alev yanarken, ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.