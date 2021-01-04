Vatandaş, doğalgaz ve elektrik zammına isyan etti

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; geçen yılın bu dönemine göre elektrik yüzde 32.3, doğalgaz ise yüzde 34.7 oranında zamlandı. 2021 yılında elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı. Doğalgaz fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Bu kapsamda vatandaşa yapılan zamlar hakkında görüşlerini alarak, doğalgaz ve elektrik faturalarının ne kadar geldiğini sorduk. Vatandaş, "Aynı şeyleri yakıyorum ama geçen yıl 130 lira elektrik faturası ödüyordum bu yıl 280 lira ödüyorum" dedi.

"320 LİRA DOĞALGAZ GELDİ"

Ev hanımı Hülya Aydemir, "Her şeye zam geldi hayat çok pahalı. Faz yakamama rağmen doğalgazım 320 lira geldi, elektriğim 200 lira geldi. Eşim zaten engelli yarım maaş alıyor. Asgari ücretin daha fazla olması gerekli. Bu şekilde geçim şartları çok zor. Zaten gıda fiyatları çok fazla. Yağ olmuş 80 lira insanlar ne yiyip ne içecekler bu ücretle" şeklinde konuştu.

"FİYATLAR ÇOK FAZLA"

Emekli Fettah Kuyukan, "Fiyatlar aldı başını gitti. Enflasyon yüzde 14 dediler daha da yükselecek. 89 liraya aldığım teneke yağı 150 liraya alıyorum şimdi. 300 lira doğalgaz geliyor elektriğim 280 lira geldi. Geçen yıl 130 lira elektrik ödüyordum. Kullandığım her şeylerde bir değişiklik yok ama fiyatlarda değişiklik var. Market alışverişi zaten çok pahalı 600 liradan çıkamıyorsun" dedi.

"PANDEMİ SADECE BİR GEREKÇE"

İşçi Murat Yusuf, "Genel anlamda bu yıl zam çok fazla. 300 lira doğalgaz faturası veriyorum. 140 lira elektrik geldi. Bu yıl asgari ücret 3 bin liranın üzerinde olmalıydı. Dağıtım firmalarının keyfi giderleri faturalara yansıdı. Ekonomik sıkıntı pandemiye başlansa da altında yatan daha büyük sıkıntılar var. Pandemi sadece bir gerekçe oldu" şeklinde konuştu.

"ELEKTRİK FATURASINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Emekli Ahmet Kasaba, "Doğalgaz 150 lira geliyor sürekli yakmıyorum. Elektrik 280 lira geldi. Elektrikten çok şikayetçiyim. 2 bin 100 lira emekli maaşı alıyorum, bu faturalara 3 bin olmalı" şeklinde konuştu.

"BU YAŞAMAK MI?"

Emekli Metin Demir, "Faturalar aldı başını gitti. Türkiye fakirlerin fakiri bir ülke oldu. Asgari ücrete zam yapan insanlar asgari ücretle yaşamayı bir denesin. Emekli maaşımla 3 kişiyi geçindirmeye çalışıyorum. Yaptığım tek etkinlik marketten eve gitmek. Ama yetersiz. Bu yaşamak mı?" dedi.

"MOBİLYA ALMAK LÜKSE KAÇIYOR"

Esnaf Selçuk Yıldırım, "280 lira elektrik faturası ödedim. 350 lira doğalgaz. Ben mobilya işiyle uğraşıyorum iş yapamıyoruz. İnsanlar temel ihtiyaçlarını zor karşılıyor. Mobilya almak lükse kaçıyor. Gıda ürünleri faturalar derken kimse mobilyasını değiştirmeyi düşünmüyor tabi. Ben küçük bir esnafım ona rağmen bu ay işçi çıkartmak zorunda kaldım" dedi.

"350 LİRA DOĞALGAZ"

Emekli Suna Atakan, "Ben tek yaşıyorum. Merkezi sistem doğalgazım 350 lira fatura geldi. Elektrik, su hepsi çok pahalı. Emekli maaşından memnun olan biri olduğunu düşünmüyorum. Bu fiyatlara en az 3 bin lira olmalı" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİDEN DOLAYI İŞSİZİM"

İşsiz Ercan Erdoğan, "Pandemiden dolayı işsiz kaldım. Faturalar ağırlaştı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Asgari ücretin 3 bin lira olması gerekiyor. Doğalgaz 300 lira geldi. Faturalar geçen seneye göre iki katı geliyor. Bunlara bir çare bulunması gerek" şeklinde konuştu.

"TASARRUF YAPIYORUM"

Ev hanımı Firdevs Karakaş, "210 lira doğalgaz geldi havalar iyi olmasına rağmen yani çok yakmıyoruz. 120 lira elektrik geldi, su 80 lira çok zamlı. Bir maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Eşim BAĞKUR emeklisi 2 bin 150 lira alıyor. Sürekli suyumuz bitmesin vs. diyerek tasarruf yapan bir insanım. Tasarrufa çok dikkat ederim ama yine de fazla" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN OLMALI"

Ev hanımı Nermin Kafadar, "220 lira doğalgaz faturası geldi. Geçen sene de o civarda geliyordu. Hep aynı yakıyorum. Bu sene elektrik faturasından çok şikayetçiyim. Çok fazla geliyor. Özellikle gıda ürünleri de öyle etinden yumurtasına kadar her şey çok pahalı. Asgari ücretle bunların hepsini karşılayamazsınız. 5 bin lira olsun ki herkes geçinsin her şeyden yesin içsin" dedi.