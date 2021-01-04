Emekliler gazetenize konuştu, "Hayat çok pahalı"

2021 memur ve emekli maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri yüzde 14,60 olarak belirlendi. Bu kapsamda memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da açıklandı. Verilere göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Gazetemiz olarak emekli maaşı alan vatandaşlara yapılan zamla ilgili fikirlerini aldık.

"HERKES ORANTILI MAAŞ ALMALI"

Konuyla ilgili Mehmet Aykanat,"Ben maaşımdan memnunum fakat Türkiye'deki kapitalist sistemden memnun değilim. Her şey faizle her şey zamlı. Emeklilik maaşının en az asgari ücret kadar zamlanması gerekiyordu. Herkes aynı maaşı alamaz ama herkes orantılı maaş almalı. Asgari ücretle geçinen bir insan şuan mutlu değil. Ben torunuma bilgisayar alıyorum ama alamayanlar var. Asgari ücrette çalışan biri kirası varsa ve 4 çocuğu varsa bu masrafları karşılayamaz. İnanın asgari ücreti görünce aldığım maaştan utanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KİRADA OTURANLAR İÇİN YETERSİZ"

(Emekli) Nihat Yaray,"Bu hayat şartları içerisindeyken verilen maaşlar hiçbir zaman yeterli olmaz. Ben yine iki kişi ev kirası vermiyorum az çok geçiniyorum. Fakat 1500 lira maaş alıp kirada oturan insanlar var. Bu maaşla kirada oturmak çok zor aynı zamanda hayat şartları da çok pahalılandı" şeklinde konuştu.

"YOKLUK YOK"

(Emekli) Ulvi Bakıcı,"Ben işçi emeklisiyim benim maaşım 3 binlerde bana yetiyor. Ben senelerce çalıştım çok yokluk gördüm. İnsanların yokluktan bahsetmesini anlamıyor maaşlar herkes için yeterli. İnsanlar tasarruflu olmalı. Pazarda görüyorum benim çürük demediğime çürük diyorlar yerlere atıyorlar. İsraf çok fazla, yokluk yok. Daha az maaş alanda evde televizyon izlemesin gitsin çalışsın" şeklinde konuştu.

"BU ŞARTLAR ALTINDA YETERSİZ"

(Emekli) Sami Özbay,"Ben üç bin alıyorum maaşım sadece 15 gün yetiyor. Bugünki şartlara göre yaşamak çok zor. Market alışverişleri çok pahalı. Eğer çocuğunda varsa asla yetmiyor. Ancak ek gelirin olması lazımki hem çocuk okut hem kendini geçindir. Bu şartlar altında emekli maaşı yetersiz" dedi.

"HER ŞEY ZAMLI"

(Emekli) Mehmet Gürel,"Emekli maaşı yetersiz. Ben yüzdelik zam oranlarına bile bakmıyorum isterse yüzde 40 artış olsun ekmeğe suya zam geldikten sonra yine yetersiz olacaktır. Maaşı bizden daha düşün insanlarda var onlar nasıl geçinsin. Elektrik su zamlı, kira zamlı, market alışverişi zamlı. Her şey zamlı bu şartlar altında kimseye maaşı yetmez. Ben gelecek nesillere çok üzülüyorum" şeklinde konuştu.

"ÜRETİM ARTARSA MAAŞLAR YETERLİ OLUR"

(Emekli) Kadir Alkan,"Maaşlar yeterli değil, daha fazla olmalıydı. Şuan verilen hiçbir ücret hiçbir zaman yeterli olmaz. Üretim arttırılmalı raflardaki fiyatlar düşmeli ki maaşlar da yeterli olsun. Her şey üretimle alakalı. Şuan market fiyatları faturalar her şey çok zamlı. Maaşlar buna oranla da yetmiyor" şeklinde konuştu.

"ELEKTRİK FATURAMI ÖDEYEMEDİM"

(Emekli) İhsan Kırçıl,"Şuanki Hayat şartlarına göre yeterli değil. İnsanlar ekmek alamıyor, sebze alamıyor. Bu pahalılıkta nasıl yeterli olabilirki. Özellikle emekliler belli bir yaştan sonra çalışamıyor. İnsanların tek maaşla geçinmesi çok zor oluyor. Pandemi döneminde zaten her şey iki katı oldu. Sağlık problemleri arttı gelir desen iyice düştü. Özellikle ben faturalarımı ödeyemiyorum. 3 ay hapis yattım ben elektrik faturamı ödeyemedim diye. Şimdi de ödeyemiyorum hala mesaj atıyorlar. Bu şartlarda nasıl ödeyebilirim" dedi.

"NEREDEN BAKSAN BİR DERT"

(Emekli) Kadriye Özer,"Bir markete giriyorsun yağ fiyatlarını görüyorsun geri çıkıyorsun. Eski yaptığımız alışverişi yapamıyoruz. Elektrik doğalgaz faturası zaten çok geliyor. Yine havalar iyi gidiyor çok yakmıyoruz diye sevinicem ama sevinemiyorum bu sefer de barajlar kurudu susuz kalıcaz. Nereden baksan bir dert. Bu şartlar altında maaşlara zam gelse dahi yeterli olmuyor" dedi.

"SADECE PEYNİR 30 LİRA"

(Emekli) Saadet Dikse,"3 ayda bir maaş alıyorum yeterli olmuyor. Ben 2 bin 700 alıyorum ama en az 3 bin 500 alsam yeterli olabilir. Hayat çok pahalı yumurtanın tanesi 1.25 lira peynir olmuş 30 lira. Bunlar sadece kahvaltılık ürünleri. İnsanlar sadece emekli maaşıyla geçinemiyor. Her şey çok zamlı" dedi.

"BU MASRAFLARA BU MAAŞ NASIL YETSİN"

(Emekli) Nizamettin Bakii," Kendi emekli maaşım 3 bin 200 lira bunun 1500'ü kiraya gitti. 4 kişi yaşıyoruz evde sadece benim maaşımla. Elektrik 209 lira geldi su 164 lira geldi. Markete giriyorum 5 kilo yağ 67 lira bu şartlar altında bize bu para nasıl yetsin. Her şey zamlı. Tek başıma evi geçindirmeye çalışıyorum benim gibi bir sürü insan var bir de daha az maaş alanalar var. Market fiyatlarını herkes biliyor elektrik su fiyatlarını herkes biliyor" dedi.