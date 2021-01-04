Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 3 Ocak günü yapılan kontrollerde 690 iş yeri denetlenirken 12 bin 166 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 1 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 50 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 5 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 252 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa olmak üzere toplam 321 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 124 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 790 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 70 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 860 araç kontrol edildi.
04 Oca 2021 - 15:41- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2021 - 15:45
Kural ihlali yapan 321 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 321 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
# Kocaeli, koronavirüs, maske
04 Oca 2021 - 15:41 - Gündem Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.