"Emekliler pazar alanında artık topluyor"

Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç ise zam oranına verdiği örnekler ile tepki gösterdi. Kılıç açıklamasında, “Yüzde ile gelen zam hiçbir zaman için emeklileri tatmin eden bir zam olmadı. Her emeklinin aldığı maaş aynı değil Yüksek emekli maaşı alanların zam miktarı ile düşük alanların zam miktarı aynı olmuyor. Bizim beklentimiz seyyanen zamdı ama tatmin edici bir haber alamadık. Haberlerde diyor, 2020 ‘de altında yüzde elli zam geldi peki emekliye ne kadar verildi. Emekliler emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda kalıyor. Zam kesinlikte tatmin edici değil. Emekliler için seyyanen zam şart. Yüzdelik zam ile olacak değil. Ben Gölcük’te oturuyorum. Pazar alanına yakın bir yerdeyim. Benim emekli kardeşlerim Pazar toplandıktan sonra kalan parçaları topluyor. Yazıktır” ifadelerini kullandı.