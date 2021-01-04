Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şube Başkanı Ali Osman Kılıç ise zam oranına verdiği örnekler ile tepki gösterdi. Kılıç açıklamasında, “Yüzde ile gelen zam hiçbir zaman için emeklileri tatmin eden bir zam olmadı. Her emeklinin aldığı maaş aynı değil Yüksek emekli maaşı alanların zam miktarı ile düşük alanların zam miktarı aynı olmuyor. Bizim beklentimiz seyyanen zamdı ama tatmin edici bir haber alamadık. Haberlerde diyor, 2020 ‘de altında yüzde elli zam geldi peki emekliye ne kadar verildi. Emekliler emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda kalıyor. Zam kesinlikte tatmin edici değil. Emekliler için seyyanen zam şart. Yüzdelik zam ile olacak değil. Ben Gölcük’te oturuyorum. Pazar alanına yakın bir yerdeyim. Benim emekli kardeşlerim Pazar toplandıktan sonra kalan parçaları topluyor. Yazıktır” ifadelerini kullandı.
04 Oca 2021 - 15:47- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2021 - 15:50
"Emekliler pazar alanında artık topluyor"
04 Oca 2021 - 15:47 - Gündem Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.