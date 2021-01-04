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04 Oca 2021 - 15:49- Ekonomi G: 04 Oca 2021 - 15:53

Alkollü içeceklere zam geldi!

Yeni yılla birlikte alkollü içeceklere de ÖTV zammı geldi. Alkollü içeceklerde asgari maktu vergi yüzde 17.07 artırıldı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 gün önce yaptığı açıklamada ÖTV artışının kaçak içki üretimini de artırdığını belirterek, "Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı." demişti.

SAHTE İÇKİYE TEŞVİK

Palandöken, şu değerlendirmede bulunmuştu:"Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı. 40 binden fazla TAPDK lisansı olan noktada işletmelerin pandemi koşullarındaki gelir kaybı da hesaba katılarak ÖTV artırılmamalı. Sektörlerin canlanması, salgın etkilerinin azalması için binlerce işletmenin cirolarını eski seviyeye getirmesi gerekiyor. ÖTV artışının kaçağa yönelimin artmasında büyük payı olduğu unutulmamalı."

04 Oca 2021 - 15:49 - Ekonomi

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