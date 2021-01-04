Tüpraş Ar-Ge Merkezi, 10 yıldır   enerji sektörüne katkı veriyor 

Rafinerilerinin operasyonel süreçlerini kolaylaştırmayı, enerji verimliliği projeleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı odağına alan Tüpraş Ar-Ge Merkezi, 10 yıl içinde imza attığı çalışmalarla enerji sektörüne katkılarını sürdürüyor. Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nde rafineri süreçlerinin geliştirilmesine ve teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerin yanı sıra, ürün portföyünün genişlemesine hizmet eden yeni ürün geliştirme projeleri de gerçekleştiriliyor. Böylece şirketin sektördeki köklü bilgi birikimi ile nitelikli Ar-Ge çalışmaları harmanlanarak, daha fazla tasarruf elde ediliyor ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.

AR-GE TEŞVİK FONLARI



Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nde; karbondioksit dönüşümü, yeşil hidrojen çalışmaları, yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği, hidrokarbon karakterizasyonu, malzeme teknolojileri, katalizör teknolojileri, dijital dönüşüm çözümleri, sensör ve robotik teknolojileri ve ileri analiz yöntemleri gibi konularda çok sayıda proje üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Nitelikli kadrosu ve kapsamlı teknik altyapısı ile 2010 yılından beri yapılan yatırımlarla desteklenen Tüpraş Ar-Ge Merkezi, ulusal ve uluslararası mecralarda üniversiteler, araştırma kuruluşları ve şirketlerle kurduğu güçlü iş birlikleri ile proje portföyünü de sektörün geleceğini öngörerek şekillendiriyor. Uluslararası Ar-Ge teşvik fonlarından elde ettiği büyük destekler ile de başarısını tescilleyen Tüpraş Ar-Ge Merkezi, şirketin geleceğe hazırlanmasını sağlayacak sürdürülebilirlik konularında da aktif rol oynuyor.

AB’NİN 2050 YOL HARİTASI

Tüpraş’ın Ar-Ge çalışmalarının odağında rafineri ihtiyaçlarının ön planda tutulduğunu ve üretim süreçlerinde kaynak kullanımının azaltıldığını belirten Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, enerji verimliliği, dijitalleşme ve veri analitiği alanlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Yelmenoğlu, “Şirketimiz, özel sektörü temsilen Avrupa Birliği UFUK 2020 programı çağrılarına yön verebilen ve proses endüstrisinde Avrupa’nın önemli kuruluşlarının üye olduğu A.SPIRE platformunun üyesi. A.SPIRE, Paris Anlaşması’nın da hedefi olan küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasına yönelik bir araştırma ve yenilik yol haritası oluşturdu. 2050 yılına kadar döngüsel ekonomiye geçmiş ve karbon nötr hale gelmiş bir Avrupa yaratma hedefiyle hazırlanan, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyonu destekleme stratejisini etkileyecek olan yol haritasının oluşturulmasında Tüpraş Ar-Ge Merkezi de aktif rol aldı. Şirketimiz; enerji verimliliği, yeşil hidrojen - CO2 yakalama ve dönüşüm, kaynak ve süreç verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijitalleşme konularında yol haritasına katkı sağladı. Benzer çalışmaları takip etmeye devam ederek, bundan sonraki dönemde de Ar-Ge çalışmalarımızı bu önemli yol haritaları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve şirketimizin stratejileri doğrultusunda yöneterek yönlendireceğiz” dedi.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Ar-Ge merkezleri performans endeksi çalışmasına göre Tüpraş Ar-Ge Merkezi araştırmacı kadrosunun niteliği bakımından Türkiye’de öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Güçlü kadrosunun yanı sıra, Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nin başarısındaki önemli etkenlerden birinin de yurt içindeki ve dışındaki yakın iş birlikleri olduğuna değinen Yelmenoğlu, “Tüpraş’ın desteğiyle kurulan ve Türkiye’de özel sektör iştirakiyle kurulan ilk enerji merkezi olan Koç Üniversitesi -Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM), Tüpraş’ın sanayide ihtiyaç duyduğu öncelikler ışığında, akademik tecrübesini ve genç araştırmacıların dinamizmini harmanlayarak önemli çalışmalara imza atıyor” dedi.

BİLİMSEL YAYIN SAYISI

Üniversitelerdeki bilgi birikiminin faaliyetleri açısından çok önemli olduğunu, bu yüzden de akademi dünyasıyla iş birliklerini artırarak devam ettiklerini açıklayan Yelmenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “UFUK 2020 projelerimiz kapsamında Avrupa’daki birçok üniversite ile yürüttüğümüz iş birliklerimizin yanı sıra, birçok Ar-Ge projesinde de Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli üniversiteler ile çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge Merkezimizin faaliyete geçmesinden bugüne kadar imza attığımız ulusal ve uluslararası bilimsel yayın sayısı 297’e ulaştı. Bunun yanında patent başvurusu sayımız 95’e ulaşırken 33 adet patentimiz tescil aldı.”

UFUK 2020 PROJESİ

“2018 yılında Avrupa Birliği UFUK 2020 destek programı kapsamındaki BAMBOO projesiyle önemli bir teşvik kazanmıştık. UFUK 2020 Proje başvurularımızdaki devam eden başarımız sayesinde 2019 yılında TÜBİTAK tarafından yayımlanan “UFUK 2020’de en başarılı Türk sanayi kuruluşları” listesinde Tüpraş olarak birincilik elde ettik. Bugün itibarıyla program kapsamındaki proje sayımız 16’yı buldu ve bu başarımızı devam ettiriyoruz.”