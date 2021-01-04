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04 Oca 2021 - 16:10- Gündem G: 04 Oca 2021 - 16:13

Pınar'ın babası duruşmayı terk etti! Dava ertelendi

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada hareketli anlar yaşandı. Tanıkların dinlenmesi sırasında baba Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti. Ailenin reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme davayı 15 Şubat'a erteledi.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar’ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar’ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

KARDEŞİ DE BAĞ EVİNDEYDİ

Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da ‘ yardım ve yataklık’ suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın olay sırasında cezai ehliyetin tam olup olmadığını gösteren rapor istenmesine, Gültekin’in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan rapor istenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Dava kapsamında geçtiğimiz günlerde ise, olayın gerçekleştiği bağ evinde keşif gerçekleştirildi.

PINAR’IN BABASI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç’un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir’e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin’in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, “Bu duruşma benim için bitmiştir” diyerek, salonu terk etti.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşmada söz alan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talep üzerine sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 15 Şubat’a erteledi.

“BU HEYETLE ADİL BİR KARAR VERİLMEZ”

Duruşma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Gültekin, mahkeme heyetinin dinlenen tanıkları yönlendirdiğini öne sürerek “Bu heyetle bu davadan sağlıklı adil bir karar çıkacağına inanmıyorum. Duruşmada kendimi sanık gibi hissettim. Sanki yargılananlar onlar değil de bizdik. Bu nedenle salonu terk edip reddi hakim talebinde bulunduk. Umarım talebimiz kabul edilir” dedi.

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04 Oca 2021 - 16:10 - Gündem

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